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عاجل.. إثيوبيا وإريتريا تعلنان رسميًا "نهاية الحرب" بينهما

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:16 م
عاجل.. إثيوبيا وإريتريا تعلنان رسميًا نهاية الحرب بينهما
إثيوبيا وإريتريا - أرشيفية
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أسماء العزب
 

قالت هيئة الإذاعة العامة في إثيوبيا، اليوم الاثنين، إن إثيوبيا وأريتريا اتفقتا على نهاية الحرب بينهما.

 

وقالت هيئة الإذاعة: "اتفق الزعماء على انتهاء حالة الحرب بين البلدين وبدء عهد جديد من السلام والصداقة والالتزام بتنفيذ اتفاقية الحدود بينهما، بالإضافة إلى التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني من أجل خدمة وتطوير مصالح شعبيهما".

 

كما اتفقت إثيوبيا وإريتريا على استئناف عمليات النقل والاتصالات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن أن بلاده ستبدأ في استخدام ميناء إريتريا. وقال إنه اتفق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على "إعادة فتح سفارة كل منهما في عاصمة الأخرى".

 

واجتمع زعيما إثيوبيا وإريتريا، أمس الأحد، وتعانقا وتبادلا الابتسام أمام الكاميرات في العاصمة الإريترية أسمرة، في حين أشاد مسؤولون من الجانبين بنهاية مواجهة عسكرية استمرت نحو 20 عامًا.


المزيد عن: هيئة الإذاعة العامة في إثيوبيا نهاية الحرب الاتفاق التاريخي استئناف عمليات النقل والاتصالات إثيوبيا وإريتريا
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