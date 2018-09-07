الضبطية القضائية بـ"التعليم العالي" تداهم مقرين للدروس الخصوصية بالقاهرة والجيزة

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، في مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأوضح التـقـرير قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة مقـــرين لــــ"سنتر تراك" الأول: 112 شارع اللاسلكي الصغير المعادى، والآخر: 68 شارع أحمد الزيات (المرور) بين السرايات، شقة 10 الدور الرابع، حيث يقوم السنتر بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، والاستعانة بخريجي هذه الكليات لإلقاء الكورسات بالمراكز التابعة لهذا الكيان في محافظتي القاهرة والجيزة.





وأحال الوزير، معيدًا بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تم ضبطه وهو يعطي دروسًا خصوصية، إلى رئيس الجامعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، موجهًا بمخاطبة كل من السيد محافظ القاهرة والجيزة للتوجيه بغلق السنتر المذكور.





ووجه الوزير بضرورة استمرار لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.





وأهابت الوزارة مجددًا بأبنائها الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة؛ حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.



