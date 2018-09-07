مدير أمن القليوبية يشدد على حسن معاملة المواطنين بمركز طوخ

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، مركز شرطة طوخ، وتفقد النوبتجية واستمع لمتطلبات المواطنين.



والتقى مدير الأمن، الضباط، وشدد على حسن معاملة المواطنين وسرعة تلقي البلاغات، وإنهاء المحاضر لهم ومراعاة كبار السن واستخدام الكرسي المتحرك عند الحاجه.



وأكد "خيرت "تفعيل دور ضابط حقوق الإنسان وتكثيف تواجده وسط المواطنين بالنوبتجية، في إطار سياسة وزارة الداخلية، بتكثيف المرورات على المواقع والمنشآت الشرطيه المهمة.

