محطات بارزة في حياة الراحل "قدري أبو حسين" محافظ حلوان الأسبق

نجح في العمل الحزبي، حيث شكل حزب مصر بلدي، الذي خرج من رحم ثورة يناير و30 يونيو، شغل منصب محافظ حلوان، وتفرغ للعمل السياسي، حتى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إنه اللواء قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي، ويتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم في محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق.

ترصد "الفجر"، 10 معلومات لا تعرفها عن اللواء قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي.

1- اللواء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، أحد الأسماء التي كانت مرشحة بقوة لتطبيق قانون العزل السياسي عليها.

2- وكان أبو حسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وهو ما أهله لاختياره كمحافظ لحلوان بعد حازم القويضي.

3- رشحه حازم القويضي، لإكمال مسيرته بعد تركه لمنصبه، كمحافظ لحلوان.

4- تم تعينيه كمحافظ لحلوان في فبراير 2010 أي قبل أقل من عام من ثورة 20 يناير.

5- يعتبر أبو حسين أن جبهة مصر بلدي خرجت من رحمها هي وثورة 30 يونيو.

6- أسس حزب مصر بلدي، يوم 24 يوليو 2014 من قبل قدرى أبو حسين.

7- شكل حزبه ائتلاف الجبهة المصرية، للترشح في انتخابات مجلس النواب عام 2015م، ولكنها لم تنجح.

8- توفي صباح اليوم الإثنين، ويتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم في محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق.

9- ويقام عزاء قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدي، بمنزل العائلة بأخميم في محافظة سوهاج.

10- نعته الأحزاب المصرية، معربة عن حزنها لوفاة قامة سياسية وحزبية كبيرة.