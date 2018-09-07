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تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب إلى موعد لاحق

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:03 م
تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب إلى موعد لاحق
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محمد وليد الجموسي
 
 تم تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مقررة لصباح اليوم الاثنين 9 جويلية 2018، إلى موعد لاحق، على اثر العملية الإرهابية التي جدت أمس الأحد بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة.
وقد كان من المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل.
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وسيتم كذلك عقد اجتماع لمكتب المجلس واخرلرؤساء الكتل للنظر في كيفية التفاعل مع هذه الفاجعة.

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