"عدلي" يطمئن على ترتيبات عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

سمير عدلي؛ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بذل جهدا كبيرا خلال فترة تواجد بعثة الأهلي في المعسكر المغلق بكرواتيا، حيث يحرص على الاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة وتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني فيما يتعلق بالنواحي الإدارية.





ويعقد سمير عدلي عدة جلسات على مدار اليوم مع الكابتن محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات.





وحرص عدلي على القيام بزيارة تفقدية لملعب ملعبSnk Radagona في سلوفينيا، الذي يستضيف مباراة الأهلي أمام فريق Krasnodar الروسي في ثاني مباريات الفريق الودية خلال معسكر كرواتيا.





واطمأن عدلي أيضا على كافة الترتيبات الخاصة بعودة بعثة الأهلي إلى القاهرة، حيث من المقرر أن تستقل البعثة الطائرة من مطار زغرب في الحادية عشرة من مساء اليوم لتصل القاهرة فجر غدٍ الثلاثاء.



