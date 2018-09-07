الجيش السوري يدخل بلدة زيزون بريف درعا الغربي
الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:58 ص
أسماء العزب
أعلنت وكالة سانا، اليوم الإثنين، أن الجيش
السوري دخل بلدة زيزون بريف درعا الغربي، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر
عاجل لها.
وقد حررت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون
مع القوات الرديفة، بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي شمال بلدة نصيب الحدودية
مع الأردن.
وقد حررت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون
مع القوات الرديفة، بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي شمال بلدة نصيب الحدودية
مع الأردن.
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