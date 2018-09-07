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الاتحاد الإسباني يعلن المدير الرياضي الجديد للمنتخب رسميا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:55 ص
الاتحاد الإسباني يعلن المدير الرياضي الجديد للمنتخب رسميا
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الفجر الرياضي
 


أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اسم المدير الرياضي الجديد للاتحاد والذي خلف فيرناندو هييرو عقب استقالته من منصبه القديم أمس الأحد.


واختار الاتحاد الإسباني خوسيه فرانشيسكو مولينا الذي سبق له تدريب فياريال 2011-2012 كما سبق له اللعب تسع مباريات مع منتخب إسبانيا الأول.

 

ومن المنتظر أن يعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا في وقت لاحق.

 

وعاشت الكرة الإسبانية بحالة صدمة عقب الفشل في تجاوز ثمن نهائي كأس العالم والخروج بركلات الترجيح من روسيا صاحبة الأرض.

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