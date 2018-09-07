سلسلة هواوي P20 تحقق مبيعات قياسية في أسواق الهواتف الذكية بالعالم

متخطية مبيعات سلسلة هواتف هواوي P10 بنسبة 81%





أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك خلال مشاركتها في نسخة 2018 من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية Consumer Electronics Show (CES) الخاص بقارة اسيا عن نتائج مبيعات أحدث سلسلة هواتف أطلقتها الشركة في شهر مارس الماضي وهي سلسلة هواتف هواوي P20، حيث أظهرت هذه النتائج عن بيع ستة ملايين هاتف في أسواق الهواتف الذكية بالعالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها في السوق، وهو ما يمثل ارتفاع المبيعات بنسبة 81% مقارنة بسلسلة هواتف P10 التي سجلت مبيعات 3.3 مليون نسخة خلال نفس الفترة في العام الماضي.





وصرح السيد كيفين هو، رئيس خط انتاج الهواتف الذكية بهواوي قائلاً "أثبت أداء مبيعات ومعدل القبول الهائل الذي حققته سلسلة هواوي P20 لدي المستخدمين مدي معرفتنا بحجم وطبيعة الأسواق التي نعمل بها وهذا ما يظهر التزامنا نحو الابتكار في أي شيء نقدمه واعتمادنا على أعمال البحث والتطوير." كما أضاف أن "نحن نري نجاح سلسلة هواتف هواوي P20 كقوة دفع تقودنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات، ترقبوا إطلاق المزيد من الهواتف الذكية في الفترة المقبلة قبل نهاية العام."





أكثر ما يميز هاتف هواوي P20 Pro هو انه أول هاتف بالعالم يأتي مزوداً بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات من تصميم عملاقة الكاميرات الألمانية "لايكا"، بالإضافة الي دعم الهاتف بمعالج للذكاء الاصطناعي، والذي يوفر تجربة تصوير فوتوغرافي احترافية. وحقق هاتف هواوي P20 Pro أعلي النتائج في اختبارات منصة DxOMark.com، الموقع الالكتروني المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية. حيث بلغت النتائج مجموع مميز بقدر 109 درجات- 114 نقطة لجودة الصور، و98 نقطة لجودة مقاطع الفيديو.







