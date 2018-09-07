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أمن مصيف بلطيم يضبط سيارة "مسروقة" أثناء دخولها من أحد الشواطئ

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:53 ص
أمن مصيف بلطيم يضبط سيارة مسروقة أثناء دخولها من أحد الشواطئ
السيارة المسروقة
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سمر بسيونى
 
ضبط أفراد الأمن الإدارى بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سيارة "فستر" ذات لون رصاصى بدون لوحات معدنية أثناء دخولها مدينة المصيف من بوابة الفيروز.

وتم إبلاغ نقظة شرطة مصيف بلطيم وقسم المرور، عقب التحفظ عليها، وبفحصها تبين أن السيارة مسروقة، وكان داخلها شخصين بالاضافة الى سائقها، كما تم ضبط عددًا من الاقراص المخدرة بحوزتهم.

وبسؤالهم عن رخصة تسيير السيارة، أقروا بعدم حمله أي تراخيص للسيارة، وبالاستعلام الأمني عن اللوحات المعدنية، وبيانات رخصة التسيير تبين سرقتها، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.
المزيد عن: سيارة مسروقة أمن مصيف بلطيم أحد الشواطئ
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