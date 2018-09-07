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ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ 17 حكما قضائيا بحوزتهما 9 كيلو بانجو وطرب حشيش

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:51 ص
ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ 17 حكما قضائيا بحوزتهما 9 كيلو بانجو وطرب حشيش
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ 17 حكم قضائي متنوع، وبحوزتهما بانجو وحشيش مخدر قبل تهريبها وبيعها للعملاء.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط 2من العناصر الاجرامية الخطرة سبق ضبط أحدهما فى 11 قضية وسبق إتهام الآخر فى 6 قضايا، كونا فيما بينهما بؤرة إجرامية متحركة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.

وبالتحري تم إعداد كمين لضبطهما بدائرة المركز حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما، 3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، و2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، ومبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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