رجل الدين الشيعي عيسى قاسم غادر البحرين إلى بريطانيا للعلاج

غادر رجل الدين الشيعي البارز، الشيخ عيسى قاسم، المنامة، اليوم الإثنين، متوجها إلى بريطانيا لتلقى العلاج إثر تدهور فى حالته الصحية، حسبما أفاد مقربون منه وكالة فرانس برس.

وتمكّن الشيخ قاسم، من السفر بعدما منحته السلطات جواز سفر بأمر من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علما أن جنسيته البحرينية سحبت منه فى 2016.