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مدرب برشلونة السابق الأقرب لقيادة إسبانيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:44 ص
مدرب برشلونة السابق الأقرب لقيادة إسبانيا
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وكالات
 
كشفت تقارير صحفية أن المدرب السابق لبرشلونة، هو الأقرب لخلافة فرناندو هييرو، المدرب المؤقت لمنتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018.

ووأوضحت التقارير أن لويس إنريكي هو الاسم الأبرز في قائمة المرشحين لتدريب "لا روخا" الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني، الذي سيلعن الإثنين عن هوية "الرجل الأول" في المنتخب الوطني.

وسيعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، عن اسم المدرب الجديد، بالإضافة للمدير الرياضي للمنتخب، خلال مؤتمر صحفي، في الوقت الذي يحظى فيه المدرب السابق للبلوجرانا بالحظوظ الأوفر للجلوس على مقعد المدير الفني لـ"الماتادور" خلفا لهييرو، الذي تقدم باستقالته من منصبه، رافضا عرضا باستمراره في منصبه السابق كمدير رياضي للمنتخب.

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