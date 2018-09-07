أبرزها "كشف نفطي ثان بالصحراء الغربية".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وفاة قدرى أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدي، فضلًا عن إعلان شركة إينى الإيطالية، عن كشف نفطى ثان في حوض فاغور بالصحراء الغربية.

وفاة قدرى أبو حسين

توفى صباح اليوم، قدرى أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، ويتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم في محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق.

ويقام عزاء قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى، بمنزل العائلة بأخميم في محافظة سوهاج.

إينى تعلن عن كشف نفطى ثان

بينما أعلنت شركة إينى الإيطالية، عن كشف نفطى ثان في حوض فاغور بالصحراء الغربية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد استمرار الوزارة فى استراتيجية طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والعمل على جذب الاستثمارات العالمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بالفرص البترولية الجاذبة في ضوء الاحتمالات البترولية والغازية المرتفعة وقصص النجاح التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال اكتشاف وإنتاج الغاز من البحر المتوسط ودلتا النيل.

تسمم 9 أشخاص بسوهاج

فيما استقبل مستشفى البلينا المركزى تاجر مواشى وزوجته و7 أطفال "ابنائهم" مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر بإدعاء تناول طعام فاسد "لبن رايب منزلى"، وصرح لهم بالخروج عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم بالمستشفى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة أسرة كاملة مكونة من 9 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية.

وأخطرت الإدارة الصحية بالبلينا لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4015 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.

إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على 40 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و17 قيراط و6 سهم بقرية اسمو العروس، حيث قاد الحملة فاطمه عثمان نائب رئيس المركز وعماد جاد رئيس القرية.

من جانبه قال على غلاب فى بيان إن تلك الحملات تأتي في إطار التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

3 أعضاء الـ"كنيست" يقتحمون الأقصى

وعلى الصعيد العربي، اقتحم 3 من أعضاء "كنيست" الاحتلال الإسرائيلىي، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال .

وقال شهود عيان، إن أعضاء الـ "كنيست" الذين شاركوا في الاقتحام هم أمير أوحانا (الليكود)، ويهودا جليك (الليكود)، وشيرى معلم (البيت اليهودي)، وثلاثتهم من المعروفين بمواقفهم العنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين ومن داعمى إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك.

ونفذ أعضاء "الكنيست" الثلاثة، ومعهم مجموعات من المستوطنين، جولات استفزازية واستعراضية في أرجاء المسجد، في الوقت الذي التقط لهم مصورون مرافقون، صورا تذكارية، وتسجيلات لأشرطة فيديو مع أحاديث لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.