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لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم‎

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:40 ص
لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم‎
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آيات عامر
 

اجتمعت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية؛ لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج الدعم العيني وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من أثار التضخم.


وذلك بناء على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حضر الاجتماع وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ووزير الانتاج الحربي الدكتور محمد العصار ووزير المالية الدكتور محمد معيط.


وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها، والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارات المختلفة ودراسة آليات التظلم في حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم.


وأضافت والي أن اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبله للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التي تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.


لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم‎
لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم‎
لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم‎
المزيد عن: المهندس مصطفى مدبولي اللجنة الوزارية العدالة الاجتماعية الدعم العيني ‏
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