ضبط 896 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية





يأتي ذلك تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المنشودة وتنفيذًا للخطة الموضوعة بمعرفة المديرية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأسفرت الحملة عن ضبط "م ك م" 31 سنة، المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" لحيازته وعرضه للبيع عدد 896 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.





كما تم ضبط "ر وع" 29 سنة، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع عدد 150 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.



كما أسفرت عن ضبط "ا م م" 28 سنة، المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة مينا البصل لحيازته عدد 1896 عبوة زيت محركات سيارات أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.



شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة وذلك لأحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية.