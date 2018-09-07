الأنبا برسوم يقوم بسيامة 5 كهنة جدد بديروط

قام الأنبا برسوم اسقف ايبارشية ديروط وصنبو بسيامة 5 كهنة جدد للخدمة بكنائس الايبارشية.





كان نيافته قد صلى القداس الإلهي صباح اول امس بكنيسة السيدة العذراء بديروط (مقر المطرانية) وعقب صلاة الصلح أتمّ نيافته سيامة الشمامسة الخمسة في درجة القسيسية، وهم:





١- الشماس صابر مرزوق كاهنا على كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا إبرام بنزلة سرقنا باسم القس موسى.

٢- الشماس يارن فتحى كاهنا على كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بالمندرة باسم القس هارون.

٣- الشماس مخلص جمال كاهنا على حي حسام كيلانى بديروط باسم القس أباهور.

٤- الشماس أسامة عبد الملاك كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة بعزبة ويصا باسم القس زكريا.

٥- الشماس مينا راجى ملك كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة بعزبة ويصا باسم القس يونان.



