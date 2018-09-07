غلق باب الالتحاق بالدورة الثانية لمعهد محاماه أسيوط.. 15 يوليو

أعلنت نقابتا المحامين بشمال وجنوب أسيوط، عن استمرار فتح باب الالتحاق بمعهد المحاماة بالنقابة في دورته الثانية حتى 15 يوليو الجاري، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وأشار محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر المعهد، إلى أن الحجز لدى موظف النقابة المختص، مع تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة في موعد أقصاه منتصف يوليو الجاري.



يذكر أنه اختتمت فعاليات الدورة الأولى من المعهد الأربعاء الماضي بحضور النقيب العام سامح عاشور.