254 طالبا يتدربون على كيفية تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج





وأوضح أن الهدف أيضًا تدريب 11 طالبا من كلية الأداب تخصص نظم المعلومات الجغرافية، للتعرف على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى هذا بالإضافة إلى 4 طلاب من كلية التعليم الصناعى للتعرف على كيفية صيانة وتشغيل محطات مياه الشرب كما يتدرب بالشركة 8 طلاب بكلية الزراعة للتدريب على كيفية زراعة الغابات الشجرية والاستفادة من مزارع الصرف الصحي.



وأشار اللواء محمد بدري، إلى أنه تم تنظيم ندوات توعوية فى بداية البرنامج التدريبى لحث المشاركين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، موكدًا أن الطالب يحصل في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة اجتياز التدريب الصيفي.

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، 254 طالبا وطالبة بكليات الهندسة والعلوم والزراعة والآداب والتعليم الصناعي، ببرنامج التدريبي الصيفي في الفترة من 1 يوليو الجارى وحتى 15 أغسطس من العام الحالي.صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتدرب بالشركة 10 طلاب بكلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا في مجالات صيانة الطلمبات واعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، هذا بالإضافة إلى أنه يتدرب 221 طالب بكلية العلوم في تخصصات الكيمياء بمعامل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية ومحطات المعالجة والتعرف على التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.