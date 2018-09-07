حبس 3 من المتهمين بسرقة سيارتي مواشي وقتل سائق وإصابة آخر بالشرقية

قررت النيابة العامة، بالشرقية بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس 3 من المتهمين بقتل سائق وإصابة آخر في واقعة السطو على سيارتي مواشي بطريق "بلبيس – أبو حماد" 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون 3 دراجات بخارية، بإطلاق أعيرة نارية على 3 تجار مواشي بطريق "بلبيس – أبو حماد" وسرقة 50 ألف جنيه كانت بحوزتهم، فيما أصابت الأعيرة سائقي سيارتين تصادف مرورهم وقت الحادث، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "نادر.م.ع" وشهرته "يوسف" 22 سنة، مطلوب ضبطه في القضية رقم 4876 إداري بلبيس لسنة 2018 "سرقة بالإكراه"، و"محمود.ع.م" وشهرته "محمود السويركي" 20 سنة، وشقيقه "حسن" وشهرته "حسن السويركي" 20 سنة، مطلوب ضبطهما في ذات القضية، و"محمود.ال.ف" وشهرته "القذافي" 25 سنة، مطلوب ضبطه في 6 قضايا سرقة بالإكراه، و"محمود.أ.م" 23 سنة، جميعهم عاطلين ومُقيمين بقرية "بساتين بركات"، و"محمود.م.ح" وشهرته "محمود الزونجي" 25 سنة، عاطل، مُقيم بقرية "السعادات" سبق اتهامه في 7 قضايا آخرها القضية رقم 21133 جنايات بلبيس لسنة 2016 "مُخدرات".



تم القبض على المتهمين الأول والثاني والثالث، وذلك أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تبين أنها المُستخدمة في الواقعة، وبحوزة الأول بندقية آلية و5 طلقات لذات العيار، وبحوزة الثاني بندقية آلية و6 طلقات لذات العيار، وبحوزة الثالث "مطواة"، وجرى التحفظ عليهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

