د. حماد عبدالله يكتب: لماذا نفكر فى عاصمة جديدة !!





نستشعر فى كثير من الأحيان "بالقبح" فى كل ما يترائى لنا فى الشارع المصرى سواء من تخاذل الإنضباط فى سلوك المارة أو قائدى السيارات وخاصة تلك الوسائل الناقلة للعامة من "ميكروباص" لا قانون له ولا حدود لتصرفات قائدها سواء بإحترامه لأداب المرور أو حتى للأداب العامة ، إلى تلك الأتوبيسات (ملك الدولة ) التى تتعدد أشكالها وطرزها ، فمنها الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والأبيض (المتسخ) وكلها تحت مسمى (هيئة النقل العام) وتلك الوسيلة الناقلة للبشر تفتقد لوسائل الأمان أو حتى النظافة الواجبة داخلها, أو خارجها وهى الملوث الأول للبيئة ، حيث كل أوتوبيس يجرى فى شوارع القاهرة المكتظة بسرعة لا تزيد عن عشرة كيلومتر فى الساعة وورائه شريط من الكثافة الكربونية ، تخرج من أسفله أو من أعلاه (شكمانات) مصممه خصيصاً لبلادنا ، تُخِْرجْ عشرات الأطنان المكعبة من ثانى أكسيد الكربون تزيد قتامة الأجواء فى الشوارع المصرية .

ولايتوقف مظاهر القبح فقط على تلك الوسائل الناقلة للبشر ، بل تنتقل عينيك بين قبح الواجهات المعمارية التى كانت فى يوماً ما (جميلة الجميلات) بين أشقائها من عمارات العواصم العالمية إلا أن بقدرة قادر (فَاجِرْ) فى بلدى أصبحت مشوهة يعلوها (عِشَشْ) عشوائية وأدوار غير قانونية, وخرجت المحلات











