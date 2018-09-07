أكثر 6 أنواع سمك مفيدة لصحة الإنسان

تعد الأسماك وجبة مفضلة للجميع، فوائده معروفة لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان بشكل عام وتقيه من الأمراض، ورغم ذلك تختلف فوائد السمك حسب نوعه إليك أفضل 6 أنواع خارقة للأسماك مفيدة للصحة:





1- الجمبري:

واحد من أشهر أنواع الأسماك بسبب فوائده الكثيرة واحتوائه على عدة عناصر يحتاجها جسم الإنسان فهو يحتوي على الزنك، واليود، والسيلينيوم، كما يُعد من المأكولات البحرية الغنية بفيتامين B12 وهو مهم وضروري لعملية انقسام الخلايا، ومحاربة الكوليسترول.





2- السلمون المدخن:

بالإضافة إلى مذاقه الرائع فهو يحتوي على عدد من العناصر المفيدة لجسم الإنسان فهو يحتوي على زيوت أوميجا 3 التي تتعدد فوائده بداية من محاربة السرطان ومقاومته إلى خفض نسبة الدهون في الدم وحماية الأوعية الدموية من الجلطات، كذلك يحتوي السلمون على فياتمين هـ الذي يحارب السرطان أيضا نتيجة مقاومته للأكسدة، كما إنه ينصح به للسيدات الحوامل نظرا لقدرته على تحسين الحالة المزاجية التي تضطرب نتيجة الحمل.





3- التونة:

أكثر الأسماك المعلبة انتشارًا، نتيجة لما يحتويه من بروتينات وفيتامينات تحديدا فيتامينات ب 12 وب 6 ، يتميز أيضا بأنه سهل التحضير وله طرق عديدة في تقديمه، يصلح وجبة سهلة بها الكثير من الفائدة.





4- الكافيار:

بالإضافة إلى مذاقه الطيب وشهرته كواحد من أفضل المقبلات فهو يحتوي على عدد من العناصر التي تجعله يمتاز بفوائده الصحية أيضا فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيم الذي يعد من العناصر الضرورية لتنظيم ضربات القلب، كما إنه يساعد على السيطرة وتخفيض ضغط الدم، كما إنه احتوائه على الأوميجا3 يجعل منه فعال في تخفيض الكوليسترول والدهون الثلاثية لذلك ينصح به لتعزيز صحة الشرايين والقلب للوقاية من الجلطات والأزمات القلبية والسكتة الدماغية.





5- السمك الأبيض:

هناك أنواع عديدة من السمك الأبيض مثل سمك القد وسمك موسى والبلطي تتميز تلك الأسماء بأنها منخفضة جدا في الدهون مما يجعلها من أكثر الأسماء فائدة للصحة، خاصة لهؤلاء الذين يتبعون حمية قوية ويبتعدون عن الأسماك بسبب دهونها، وكذلك يتميز السمك الأبيض بأنه مصدر للأوميجا 3 لكن أيضا بمستويات أقل من بقية الأنواع.





6- السردين: