موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا
الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:22 ص
الفجر الرياضي
يخوض منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لقاء غاية في الصعوبة والتعقيد أمام بلجيكا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار دور نصف نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا 2018.
تنطلق صافرة بداية لقاء فرنسا ضد بلجيكا، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب "سانت بطرسبرج".
تأهلت فرنسا إلى دور نصف نهائي كأس العالم بعدما تغلبت على أوروجواي بهدفين دون رد في الدور السابق بينما نجحت بلجيكا في الصعود بعد تخطي عقبة السيليساو بهدفين مقابل هدف.
وتعتبر هذه المواجهة هي الأصعب لأن الفريقين يمتلكان عدة نجوم في صفوفهم، منتخب فرنسا لديه كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وجيرو وبافارد أما بلجيكا فلديها هازارد ولوكاكو ودي بروين وكورتوا وفينست كومباني.
ومن المقر أن يتم نقل لقاء بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي البطولة عبر البث الحي والمباشر على قناتي "بي إنسبورت ماكس ١و٢".
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