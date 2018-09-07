الاتحاد المصري للفروسية يهنئ الفارس سامح الدهان

هنأ الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب الفارس سامح الدهان وذلك لحصوله على المركز الأول في بطولةGlobal Champions Tours التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 5 وحتى 7 من الشهر الجاري .





ويعتبر هذا الفوز استكمالاً لمسلسل تألق فرسان منتخب مصر للفروسية والذي حصد أيضاً فارسه عبد القادر سعيد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي خلال دورة ألعاب البحر المتوسط وكانا قريبين من حصد برونزية الفرق بالمشاركة مع الفارس كريم الزغبي و الفارس محمد طاهر زيادة والفارس علاء ميسرة ولكن المنتخب إيطالي حصدها بفارق نقطة واحدة.





ويعتبر هذه الإنجازات هي نتاج خطة الإعداد الجيد الذي تلقاه هذا المنتخب خلال الفترات السابقة حيث حرص المهندس هشام حطب ومجلس إدارته على تمهيد كل السبل أمام الفرسان لتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات الكبرى.





ويستمر المنتخب في إعداده الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة العالم لألعاب الفروسية والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية سبتمبر المقبل وأيضاً بطولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم للفروسية المقرر إقامته بالسويد خلال شهر إبريل 2019 واستكمال الإعداد للوصول إلى الهدف الأسمى وهو التأهل والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.