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أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم الإثنين 9-7-2018

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:14 ص
أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم الإثنين 9-7-2018
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث سجل في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

 وسجل أعلى سعر للدولار بنحو 17.85 جنيها من خلال بنك عودة، فيما سجل أقل سعر للبيع بنحو 17.88 من خلال بنك مصر.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

ليسجل في بنوك قناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى 17.95 جنيه.
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