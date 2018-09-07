مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة توعوية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات





قاد اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد الدفراوى، مدير إدارة مرور المحافظة، حملة مكبرة؛ لتوعية السائقين بخطورة القيادة تحت تأثيرة تعاطى المواد المخدرة، وذلك تحت عنوان "القيادة تحت تأثير المخدر تهدد سلامتك وسلامة الآخرين"، بعددًا من الطرق الرئيسية.





وإستهدفت الحملة، توعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور والمتابعة المستمرة على مدار اليوم بكافة المستويات القيادية، وذلك إستعدادًا لفصل الصيف وتردد المواطنين على مصيف بلطيم، كما تم توعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة، وتوزيع مطويات لتوعيتهم.





وأكد مدير أمن كفر الشيخ، أن الحملات المرورية مستمرة على مدار الساعة، فضلًا عن تفعيل الرادارات لرصد السرعة وتغريم اصحاب السيارات المخالفين حفاظًا على حياة المواطنين.



