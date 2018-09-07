أيمن شوقي: الأهلي لم يتأثر بغياب عبدالله السعيد.. وناصر ماهر أنسب بديل





قال أيمن شوقي، نجم الأهلي الأسبق، إنه يوافق على رحيل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، حال تلقى عرضا جيدا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأهلي لا يقف على لاعب.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الباب والرياضة: "فريق كبير بحجم الأهلي لابد وأن يكون يملك في كل مركز أكثر من بديل".





وأكمل: "يجب على الأهلي الإهتمام بقطاع الناشئين وتقليل سياسة الشراء، من الوضع الطبيعي أن يملك الفريقين أكثر من فريق، جميع أندية الدوري تضم لاعبي النادي الأهلي".





وأردف: "أجايي لاعب جيد وتطور مستواه بشكل كبير وخصوصا في الموسم الماضي، أجايي دوره كبير وصعب الاستغناء عنه في الوقت الحالي إلا لو كان هناك بديل".





وعن عبد الله السعيد، قال: "الحديث عن أن تراجع مستوى الأهلي في أخر المباريات بسبب غياب السعيد كلام غير صحيح، عبد الله شارك في مباريات كثيرة وظهر بشكل متواضع".





وأردف: "هناك ناصر ماهر لاعب رائع ومن أبناء النادي ويمكنه تعويض السعيد بل والتفوق عليه، وأيضا هناك أحمد حمدي، لاعب صاعد واعد".