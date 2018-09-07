أصالة تقاطع الغناء في المغرب

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري مقاطعة المغرب لمدة خمس سنوات، وقالت أصالة، في فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات": "إنني لسوء حظّي لن أكون موجودة في المغرب لأي سبب، وبأي طريقة لمدة 5 سنوات عقابا لي، لأنني قررت إعلان نوع من أنواع الاستغلال، الذي تعرضت له"، موضحة أن هذا القرار "غير قابل للنقاش".

وعبرت أصالة عن ارتياح ضميرها جراء ما أعلنته، على الرغم من أنه يتعبها من خلال بعض التعليقات، في إشارة إلى التعليقات التي تلقتها من بعض المغاربة، الذين اتهموها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته "تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين".

ونشرت أصالة نصري، على حسابها بـ"أنستجرام"، صورة مركبة تضم علم المغرب، وعلقت عليها: "في بداياتي، وكنت بأمسّ الحاجة لأُعرف نفسي في البلاد العربية، وقد كان حينها عرف سري يدفع من الفنان لبعض المدراء والمسؤولين عن المهرجانات الكبيرة، لم أرضَ أن أغني بهذه الطريقة لأنّني وبفضل دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الكبيرة بي وبشخصي، ومن بعد فضل الله عليّ وأنتم من بعد، لم أرضَ لعزّتي وكرامة موهبتي واحترامي للأمانة أن أرشى كي أصل لكم".

واعتبرت أن ما حدث معها في المهرجان المغربي "يحدث في كل مكان على وجه الأرض"، حيث دوّنت في نفس المنشور: "إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنة في الحبيبة الغالية المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض".