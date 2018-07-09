ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم الإثنين 9-7-2018 في البنوك الحكومية والخاصة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:03 ص
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-7-2018 في البنوك الحكومية والخاصة
طباعة
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث سجل في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

ليسجل في بنوك قناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى 17.95 جنيه.
المزيد عن: سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار الدولار اعلى سعر للدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 10:30:04 AM