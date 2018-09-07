3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

اقتحم 3 من أعضاء "كنيست" الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال .

وقال شهود عيان أن أعضاء الـ "كنيست" الذين شاركوا فى الاقتحام هم أمير أوحانا (الليكود)، ويهودا جليك (الليكود)، وشيرى معلم (البيت اليهودي)، وثلاثتهم من المعروفين بمواقفهم العنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين ومن داعمى إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى المبارك.

ونفذ أعضاء "الكنيست" الثلاثة، ومعهم مجموعات من المستوطنين، جولات استفزازية واستعراضية فى أرجاء المسجد، فى الوقت الذى التقط لهم مصورون مرافقون، صورا تذكارية، وتسجيلات لأشرطة فيديو مع أحاديث لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.

وكان وزير الزراعة بحكومة الاحتلال، المتطرف (يورى أرئييل)، وعضو الكنيست من حزب الليكود، المتطرفة (شران هسكل)، اقتحما أمس المسجد الأقصى المبارك.

تأتى هذه الاقتحامات بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بالسماح مجددا باقتحامات وزرائه وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى مجددا بعد حظره لأكثر من عامين ونصف العام.