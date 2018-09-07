الإمارات: تحذيرات من اضطراب البحر في الخليج العربي

حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مرتادي البحر في الخليج العربي، الاثنين، من اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة.

وأضاف المركز أن ارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 6 أقدام وذلك حتى الساعة 8 مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:53، والجزر الأول عند الساعة 14:36 والثاني عند الساعة 05:26.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 25/30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/س أحيانًا خاصة على البحر غربًا.