الإمارات: تحذيرات من اضطراب البحر في الخليج العربي
الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:03 ص
وكالات
حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات
مرتادي البحر في الخليج العربي، الاثنين، من اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية
الغربية النشطة السرعة.
وأضاف المركز أن ارتفاع الموج يتراوح من
4 إلى 6 أقدام وذلك حتى الساعة 8 مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والثاني
عند الساعة 21:53، والجزر الأول عند الساعة 14:36 والثاني عند الساعة 05:26.
أما حركة الرياح فتكون جنوبية غربية - شمالية
غربية 15 - 25/30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/س أحيانًا خاصة على البحر غربًا.
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