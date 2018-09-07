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الإمارات: تحذيرات من اضطراب البحر في الخليج العربي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:03 ص
الإمارات: تحذيرات من اضطراب البحر في الخليج العربي
اضطراب البحر - أرشيفية
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وكالات
 

حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مرتادي البحر في الخليج العربي، الاثنين، من اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة.

 

وأضاف المركز أن ارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 6 أقدام وذلك حتى الساعة 8 مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:53، والجزر الأول عند الساعة 14:36 والثاني عند الساعة 05:26.

 

أما حركة الرياح فتكون جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 25/30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/س أحيانًا خاصة على البحر غربًا.

 

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