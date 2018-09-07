منصور حسن: تخصيص 300 مليون جنيه للمستشفى الجامعي ببني سويف.. ونعالج 76% من أبناء المحافظة

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جارٍ إنشاء المركز القومي للأطفال ذوي الإعاقة، كما سوف نقوم بتشغيل مستشفى 24 سريرًا لعلاج الاورام بالتنسيق مع وزارة الصحة اضافة الى مستشفى للأمراض النفسية وعلاج الادمان ومستشفى متخصصة للحروق.





وفيما يخص مستشفى غرب النيل، أوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى يستقبل 76% من أبناء المحافظة ولديه 153 سرير عناية مركزة ويعمل بها كافة التخصصات، لافتًا إلى أنه قدم مقترحًا لوزيرة الصحة، يلزم كل من يترقى لوظيفة جامعية أعلى من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، بالقيام بخدمة اجتماعية بقضاء يوم عمل بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة، ظهر أمس، مع إعلاميّ المحافظة.