وفد الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية يصل إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المؤشرات الجغرافية

وصل وفد الاتحاد الأوروبي، المكون من ماريو مارجوتا، رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، ومونيك باجال، المستشارة الجغرافية لبرنامج الاتحاد، وعدد من المسئولين بالاتحاد، فجر اليوم، إلى القاهرة؛ للمشاركة في مؤتمر عن المؤشرات الجغرافية بمصر .





ويناقش المؤتمر "المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي التابعة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، ويتم تمويله من الاتجاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو، بالتعاون مع وزارات الزراعة والري والاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور هشام علام، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور ستيفان دافيد، ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التنمية والتجارة الداخلية، والمهندس حسين السنيني، مدير عام مديرة الزراعة بمطروح، والدكتورة ماريو مارجوتا، رئيسة فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، وعبد المعطي السنوسي، نقيب الفلاحين بمحافظة مطروح، ومونيك باجال، المستشارة للمؤشر الجغرافي لبرنامج الاتحاد الأوروبي، والدكتور إسماعيل الفرماوي، المستشار الزراعي لمكتب التعاون الإيطالي.





وعقد برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، ورش عمل لمزارعي محافظة مطروح، منذ أمس الأحد، لنقل خبرات فريق العمل الذي سافر إلى المغرب باعتبارها من الدول الرائدة في تسجيل المؤشرات الجغرافية بتسجيلها 62 منتجا استطاعت أن تغزو بهم الأسواق الأوروبية.





ويسعى البنامج لتطبيق لتلك التجربة بمصر باعتبارها العديد من المنتجات، وتم استهداف منتجات مميزة بمحافظة مطروح مثل التين وزيت الزيتون والأغنام البرقى والمنتجات البدوية والعنب الأسود بمنطقة سيدي براني.





ويعقد المؤتمر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، بفندق سميراميس قاعة فافليون.