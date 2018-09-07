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إندونيسيا بصدد استلام أول دفعة من مقاتلات "سو-35 " الروسية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:42 ص
إندونيسيا بصدد استلام أول دفعة من مقاتلات سو-35 الروسية
إندونيسيا
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وكالات
 

كشف مصدر مطلع في حديث لوكالة "إنترفاكس"، عن أن الجانب الروسي شارف على تسليم إندونيسيا مقاتلات "سو-35" الحديثة، وذلك بموجب صفقة بمليار دولار لقاء11 مقاتلة من هذا النوع.

 

وأكد المصدر أن توريد المقاتلات، سيتم على مرحلتين، الأولى ستشمل 8 والثانية، 3.

ولم تتمكن الوكالة من الحصول على أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

 

"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

 

"سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

 

مواصفات "سوخوي-35":

 

 وزن الطائرة فارغة لدى الإقلاع 26090 كلغ

 

وزن الذخائر التي تحملها 8000 كلغ

 

المدى الأقصى للطيران 4500 كلم

 

المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كلم

 

السرعة القصوى 2 ماخ

 

الارتفاع الأعلى للتحليق 20000 متر

 

المزيد عن: مقاتلات سو 35 روسيا الجانب الروسي أول دفعة إندونيسيا
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