إندونيسيا بصدد استلام أول دفعة من مقاتلات "سو-35 " الروسية
كشف مصدر مطلع في حديث لوكالة "إنترفاكس"،
عن أن الجانب الروسي شارف على تسليم إندونيسيا مقاتلات "سو-35" الحديثة،
وذلك بموجب صفقة بمليار دولار لقاء11 مقاتلة من هذا النوع.
وأكد المصدر أن توريد المقاتلات، سيتم على
مرحلتين، الأولى ستشمل 8 والثانية، 3.
ولم تتمكن الوكالة من الحصول على أي تأكيد
رسمي لهذه المعلومات.
"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام
من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب
"سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح
الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.
"سو-35"، مزوّدة برادار شبكي
ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف
جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.
مواصفات "سوخوي-35":
وزن الطائرة فارغة لدى الإقلاع 26090 كلغ
وزن الذخائر التي تحملها 8000 كلغ
المدى الأقصى للطيران 4500 كلم
المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود
جوا 5200 كلم
السرعة القصوى 2 ماخ
الارتفاع الأعلى للتحليق 20000 متر