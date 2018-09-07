إندونيسيا بصدد استلام أول دفعة من مقاتلات "سو-35 " الروسية

كشف مصدر مطلع في حديث لوكالة "إنترفاكس"، عن أن الجانب الروسي شارف على تسليم إندونيسيا مقاتلات "سو-35" الحديثة، وذلك بموجب صفقة بمليار دولار لقاء11 مقاتلة من هذا النوع.

وأكد المصدر أن توريد المقاتلات، سيتم على مرحلتين، الأولى ستشمل 8 والثانية، 3.

ولم تتمكن الوكالة من الحصول على أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

"سو-35"، مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" من تصميم مكتب "سوخوي"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

"سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

مواصفات "سوخوي-35":

وزن الطائرة فارغة لدى الإقلاع 26090 كلغ

وزن الذخائر التي تحملها 8000 كلغ

المدى الأقصى للطيران 4500 كلم

المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كلم

السرعة القصوى 2 ماخ

الارتفاع الأعلى للتحليق 20000 متر