الإتحاد يعلن رسميًّا التعاقد مع الأسترالي جورمان ويبث "فيديو" لمهاراته

أعلن نادي الإتحاد تعاقده رسميًّا مع اللاعب الأسترالي ماثيو جورمان، قادمًا من سوان سامسونج الكوري الجنوبي.

ونشر النادي -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- تغريدة بأن النادي يتعاقد رسميًّا مع ماثيو جورمان، وأرفق مع التغريدة مقطع فيديو لمهارات اللاعب، وصورة للتيشيرت الذي سيرتديه اللاعب ويحمل رقم (5).

ويبلغ عمر اللاعب 28 عامًا وهو أحد عناصر المنتخب الأسترالي، لكنه لم يشارك بالمونديال، نظرًا لخضوعه إلى عملية جراحية.