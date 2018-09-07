الأرصاد الجوية تعلن توقعات درجات الحرارة اليوم.. مفاجآت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى





القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 37

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 32

مطروح 24 29

السلوم 22 30

سيوة 24 37

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

العريش 22 34

رفح 23 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 28 37

رأس سدر 27 39

نخل 21 39

نويبع 27 38

طابا 23 35

كاترين 21 34

الطور 25 37

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 30 40

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 38

بنى سويف 26 38

المنيا 24 38

أسيوط 26 39

سوهاج 26 40

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 29 37

حلايب 30 36



