مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق "ماراثون القراءة 2" و"شاحنات الكتب 2"

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة للمرة الثانية على التوالي "ماراثون القراءة2" وبرنامج "شاحنات الكتب2" ضمن فعاليات المركز الصيفي خلال شهر يوليو لعام 2018م ، وذلك في مكتبات الأطفال .

وتهدف المكتبة من إقامة هذه المسابقات والأنشطة والبرامج إلى تشجيع الأطفال على قراءة أكبر عدد من القصص والكتب التي تزخر بها المكتبة، والتعرف على خدماتها ومحتوياتها، وجذب الأطفال للاستفادة منها طوال أيام السنة، بالإضافة الى الاستمتاع بالمسرحيات الحية ومسرح الدمى والعروض والمشاهد التمثيلية والأعمال والرسوم الفنية المصاحبة للأنشطة التي تحفز رواد المكتبة على الاطلاع والبحث في عالم القصص الدينية والتاريخية والخيالية والعلمية والفنون المختلفة.

وشهدت الأيام الأولى من ماراثون القراءة إقبالا كبيرا من الأطفال على القراءة والتنافس في الحصول على الجوائز التي خصصتها المكتبة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتتنوع

جوائز "مارثون القراءة 2" ما بين اشتراكات في نادي كتاب الطفل وإهداءات من إصدارات المكتبة .