"صوت العرب" تحيي ذكرى الموسيقار الراحل كمال الطويل

تحيي حلقة اليوم من برنامج

"أبى وأنا وسنوات الهنا" عبر أثير

إذاعة "صوت العرب"

ذكرى الموسيقار الراحل كمال الطويل.





وتستضيف الحلقة التي تذاع في الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين، ابنه زياد، للحديث عن ذكرياته مع والده الراحل.