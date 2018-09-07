رد ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل.. وتفجر مفاجأة
الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:13 ص
ردت المطربة دنيا بطمة، على السخرية من شكلها قبل التجميل، قائلة إن تعليقات المتابعين تسعدها كثيرًا، لافتة إلى أنها لا تشعر بالانزعاج عندما تنشر صور قديمة لها.
وأكدت أنها تشعر بالفخر بسببها لأنها تذكرها بتطورها وبالإنجازات التي حققتها.
وقالت إن الأشخاص الذين يخجلون من شكلهم يفتقرون إلى الثقة بأنفسهم.
وجددت تأكيدها أنها معجبة بشكلها في الماضي والحاضر، وأنها متصالحة جدًا مع نفسها، وسعيدة بالنجاحات التي حققتها خلال مسيرتها.
وأشارت إلى أنها لم تخضع لعمليات تجميل، بل اكتفت بحقن الفيلر والبوتوكس كما تفعل الكثير من النجمات.
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