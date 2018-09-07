تعرف على المباريات التي احتضنها ملعب سانت بطرسبرج حتى الآن

ملعبان فقط سيستضيفان ما تبقّى من المباريات من أصل 12 شهدت منافسات كأس العالم FIFA. ورغم أن ما تبقى من المواجهات هو الأهم والأكثر تشويقاً، إلا أن ملعب سانت بطرسبرج نال حصّته من إثارة وتشويق المباريات التي استضافها.

والمواجهة المقبلة التي تحلّ ضيفة على هذا الملعب الذي يتّسع لإجمالي 64 ألف متفرّج هي موقعة نصف النهائي بين فرنسا وبلجيكا. يستعرض موقع FIFA.com فصول روسيا 2018 التي شهدها هذا الملعب حتى الآن.

المغرب 0-1 إيران

الجمعة 15 يونيو

كانت ظاهرة الأهداف المتأخرة قد بدأت قبل عدة ساعات في إيكاترينبورج واستمرّت لتضرّب هذه المرة شباك ممثلي شمال أفريقيا بشكل مؤلم. ففي أولى مباريات المنتخب المغربي عقب غياب دام 20 سنة، سجّل عزيز بوهدوز هدفاً في الوقت القاتل في شباك فريقه عن طريق الخطأ!

روسيا 3-1 مصر

الثلاثاء 19 يونيو

قبيل انطلاق هذا اللقاء، كان هناك العديد من الأسئلة المطروحة: هل ستسقط روسيا بعد الفوز العريض في المباراة الإفتتاحية؟ وهل سيُعيد محمد صلاح قطار المصريين إلى سكة الفوز؟ لسوء حظ أبناء النيل، كانت الإجابة على هذين السؤالين سلبية، مع نجاح أصحاب الأرض بفضل النجمين دينيس تشيريشيف وأرتيم دزيوبا، وسط فرحة عارمة في المدرجات.

البرازيل 2-0 كوستاريكا

الجمعة 22 يونيو

بعد الظهور الباهت في مباراتها الأولى، توجّب على البرازيل أن تثبت علوّ كعبها من جديد في اللقاء أمام كوستاريكا. لكن السيليساو وجمهوره كان على موعد مع خيبة أمل طوال المباراة، ولم يتمكّن من حسم الموقف إلا في الوقت بدل الضائع بفضل هدفي فيليب كوتينيو ونيمار اللذين أنقذا ماء وجه البرازيليين.

نيجيريا 1-2 الأرجنتين

الثلاثاء 26 يونيو

كما كان الحال قبل أربع سنوات، كان نسور نيجيريا ومنتخب ألبيسيليستي على موعد مع مواجهة مُمتعة وندية. كانت الأرجنتين بحاجة للفوز أمام جمهور يهيمن عليه ممثلو أمريكا الجنوبية. نجح ليونيل ميسي باقتناص أول هدف في شباك النيجيريين ثم اقتنص زميله ماركوس روخو الثاني ليوصلا فريقهما إلى دور الستة عشر على حساب النيجيريين.

السويد 1-0 سويسرا

الثلاثاء 3 يوليو

كانت هذه فرصة لطرفي المباراة من أجل دخول التاريخ الكروي لبلديهما. فسويسرا لم تبلغ الدور ربع النهائي منذ سنة 1954، بينما كان قد مرّ حوالي ربع قرن من أن نجحت السويد بهذه المهمة. أتى اللقاء ندياً وبذل الطرفان كل ما في جعبتهما لاقتناص بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وفي النهاية لم يفصل بين الفريقين سوى هدف إيميل فورسبرج.