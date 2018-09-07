جدول أعمال البرلمان.. العلاقات الخارجية تستقبل وزيرة الهجرة

تستضيف لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وذلك؛ لمناقشة التعديلات والمقترحات التي قدمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مشروع قانون "تنظيم الجاليات المصرية بالخارج".





وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور جمال شيحة، ما ورد في بيان مجلس الوزراء بشأن التعليم من خلال المحور الخاص ببناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن التعليم أحد أهم مكونات البناء.





وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة الجزء المتعلق بها فى بيان الحكومة يغطي كافة الاحتياجات الأساسية والتنموية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة، ويركز على رفع مستوى معيشة الفرد وتوفير حياة كريمة بمختلف السبل، بالإضافة للانتهاء من 1.1 مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى.



