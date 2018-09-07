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أحلام تنشر صورة برفقة ابنها فاهد.. كيف أصبح !

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:44 ص
أحلام تنشر صورة برفقة ابنها فاهد.. كيف أصبح !
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نشرت الفنانة الاماراتية أحلام، صورة جديدة تجمها بابنها الأكبر فاهد، حيث كبر طفلها وأصبح شابًا يفوقها طولًا. وعلقت أحلام على الصورة: "مع حبيبي فاهد ولدي".

يشار إلى أن أحلام متزوجة من مبارك الهاجري ولديهم 3 أطفال، أكبرهم فاهد وابنتين فاطمة ولولوة، وانتشرت مؤخرًا شائعات حول طلاق الفنانة من زوجها إلا أنها سرعان ما نفتها.

أحلام تنشر صورة برفقة ابنها فاهد.. كيف أصبح !
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