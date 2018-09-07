أحلام تنشر صورة برفقة ابنها فاهد.. كيف أصبح !

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام، صورة جديدة تجمها بابنها الأكبر فاهد، حيث كبر طفلها وأصبح شابًا يفوقها طولًا. وعلقت أحلام على الصورة: "مع حبيبي فاهد ولدي".



