محمد الناصر ينعى أعوان الحرس الوطني الذين إستشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدّت أمس





نعى رئيس مجلس نواب الشعب، شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدت ظهر الأحد، في المنطقة الحدودية عين سلطان من ولاية جندوبة، متقدما لأهلهم وذويهم ببالغ مشاعر المواساة في مصابهم الجلل، وإلى المؤسسة الأمنية بأصدق عبارات الدعم والمساندة.





وجاء في برقية النعي أن "يد الغدر والارهاب تستهدف مرة أخرى بواسلنا من أبطال المؤسسة الأمنية، في عمل جبان يترجم يأس هذه المجموعات المتطرفة، التي تسعى إلى ترويع الشعب وترهيبه عن مواصلة المسار الديمقراطي".





وأعرب الناصر في برقيته، عن يقينه من أن "هذه العمليات التي يقدم عليها أعداء قيم الانسانية ومبادىء الديمقراطية، لن تزيد الشعب التونسي إلا عزما وإصرارا على مواصلة البناء والعمل والتقدم بالبلاد".



