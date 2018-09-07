ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد الناصر ينعى أعوان الحرس الوطني الذين إستشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدّت أمس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:31 ص
محمد الناصر ينعى أعوان الحرس الوطني الذين إستشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدّت أمس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 

 
نعى رئيس مجلس نواب الشعب، شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا في الحادثة الإرهابية التي جدت ظهر الأحد، في المنطقة الحدودية عين سلطان من ولاية جندوبة، متقدما لأهلهم وذويهم ببالغ مشاعر المواساة في مصابهم الجلل، وإلى المؤسسة الأمنية بأصدق عبارات الدعم والمساندة. 

وجاء في برقية النعي أن "يد الغدر والارهاب تستهدف مرة أخرى بواسلنا من أبطال المؤسسة الأمنية، في عمل جبان يترجم يأس هذه المجموعات المتطرفة، التي تسعى إلى ترويع الشعب وترهيبه عن مواصلة المسار الديمقراطي".

وأعرب الناصر في برقيته، عن يقينه من أن "هذه العمليات التي يقدم عليها أعداء قيم الانسانية ومبادىء الديمقراطية، لن تزيد الشعب التونسي إلا عزما وإصرارا على مواصلة البناء والعمل والتقدم بالبلاد". 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 8:50:27 AM