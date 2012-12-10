العمليات الإرهابية التي استهدفت أعوان الحرس الوطني منذ ديسمبر 2012 الى اليوم

قدم أمس الأحد سلك الحرس الوطني ستة شهداء اخرين قي سبيل الذود على حرمة الوطن .. وان الاستهداف الغادر للارهاب لقوات الحرس الوطني لم يكن اعتباطيا اعتبارا للعمليات النوعية والاستبباقية التي نقذتها بكل اقتدار فرق مختصة من الحرس الوطني ضد عدد من معاقل الارهابيين في مناطق مختلفة بالبلاد مما مكن من القضاء على عناصر ارهابية خطيرة واسر عدد اخر منهم .





في ما يلي استعراض للعمليات الارهايية الغادرة التي استهدفت أعوان الحرس الوطني منذ ديسمبر 2012 الى اليوم الاحد 8 جويلية 2018 .

10 ديسمبر 2012

استشهاد عون من الحرس الوطني في مواجهات بين مجموعة مسلحة

وعناصر من الحرس والجيش الوطنيين بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.

29-30 أفريل 2013

إصابات بليغة في صفوف أعوان من الحرس والجيش الوطنيين في انفجار ثلاثة ألغام أرضية بجبل الشعانبي من ولاية القصرين.

17 أكتوبر 2013

استشهاد عوني حرس وطني وإصابة ثالث خلال مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة بمنطقة قبلاط من ولاية باجة.

23 أكتوبر 2013

استشهاد ستة أعوان من الحرس الوطني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في مواجهة مسلحة بين فرقة من الحرس الوطني ومجموعة إرهابية مسلحة بمنطقة الونايسية من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.

18 فيفري ‏2015

استشهاد أربعة عناصر من الحرس الوطني في هجوم إرهابي بمدينة بولعابة من ولاية القصرين. ‏

15 جوان 2015

استشهاد ثلاثة من أعوان الحرس الوطني في عملية إرهابية بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.

24 ماي 2016

استشهاد أربعة عناصر من الحرس الوطني إثر قيام عنصر إرهابي بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بمنطقة الصمار من ولاية تطاوين.

8 جويلية 2018

استشهاد 6 أعوان من الحرس الوطني في كمين نصبته مجموعة إرهابية في الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا بمعتمدية غار الدماء.