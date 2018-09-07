ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد ممدوح هاشم: حزين من تجاهل المسئولين لإنجاز فوزي بدوي أبطال أوروبا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:19 ص
محمد ممدوح هاشم: حزين من تجاهل المسئولين لإنجاز فوزي بدوي أبطال أوروبا
محمد ممدوح هاشم
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد  محمد ممدوح هاشم نجم كرة اليد المحترف بصفوف مونبلييه الفرنسي والفائز بقلب دوري أبطال أوروبا، أنه لم يكن يتوقع التجاهل الإعلامي بعد عودته إلى مصر رغم إنجاز الفوز بدوري الأبطال.

 

وقال محمد ممدوح هاشم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " حزين من تجاهل مسؤولي الرياضة والإعلام في مصر بعد فوزي بدوري أبطال أوروبا وتجاهل محترفي كرة اليد رغم أن عددنا خمسة لاعبين فقط".

 

وأضاف: " والدي ممدوح هاشم حقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع فريق ألماني وأنا أصبحت على خطى والدي وحققت نفس الإنجاز ".

المزيد عن: مونبيليه محمد ممدوح هاشم رياضة دوري ابطال اوروبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 7:20:18 AM