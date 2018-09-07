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تأجيل العرض الافتتاحي لمهرجان الحمامات الدولي إثر استشهاد عدد من أعوان الحرس الوطني بجندوبة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:19 ص
تأجيل العرض الافتتاحي لمهرجان الحمامات الدولي إثر استشهاد عدد من أعوان الحرس الوطني بجندوبة
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محمد وليد الجموسي
 
 
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 54 لمهرجان الحمامات الدولي ،مساء اليوم الأحد، في بلاغ، عن تأجيل العرض الافتتاحي للدورة الحالية إلى أجل غير مسمى وذلك على اثر الحادثة الارهابية الغادرة التي جدت اليوم الأحد 8بغار الدماء (ولاية جندوبة) والتي استشهد خلالها عدد من الجنود الأبرار أثناء أداء واجبهم المقدس.

واضافت الهيئة المديرة انه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد عرض العمل المسرحي التونسي "(ال) خوف" للمسرح الوطني والذي كان من المقرر ان يفتتح الدورة الحالية للمهرجان .

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