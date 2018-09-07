الإتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي الذي طال دورية للحرس الوطني في ولاية جندوبة













أعرب الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ،عن إدانتهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف الأحد، دورية تابعة للحرس الوطني في منطقة عين سلطان من ولاية جندوبة.





وجدد الإتحاد في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نسخة منه، "دعمه الكامل لتونس في مواجهتها للإرهاب" متقدما بأحر تعازيه إلى عائلات ضحايا عناصر الحرس الوطني الذين سقطوا في هذا الهجوم .





من جهته، أدان سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، الهجوم الإرهابي وكتب في تدوينة له على حسابه الشخصي على الفيسبوك أن "الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يدينون الهجوم الإرهابي الذي إستهدف اليوم الأحد دورية للحرس الوطني غرب البلاد. نتقدم بتعازينا الحارة لعائلات عناصر الحرس الوطني ضحايا هذا الهجوم .إن لتونس الدعم الأوروبي التام في حربها على الإرهاب.إن معركتنا هي واحدة وستبقى كذلك".



