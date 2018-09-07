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شيرين رضا في "وهران" !

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:57 ص
شيرين رضا في وهران !
شيرين رضا
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اختارت إدارة مهرجان وهران السينمائي الفيلم المصري "فوتوكوبي" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيرين رضا للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

وتنافس رضا في المنافسة على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، هذا وسبق أن حصل فيلمها على جائزة من مهرجان الجونة في دورته الاولى في سبتمبر الماضي كما شارك بعد من المهرجانات السينمائية المختلفة.

الممثلة المصرية تنتظر عرض 3 افلام جديدة لها خلال الفترة المقبلة، فيما تنتظر إدارة المهرجان موقفها بتلبية الدعوة لحضور المهرجان لمشاهدة عرض الفيلم مع جمهور وهران.


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