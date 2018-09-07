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أهالي بلقاس: أصحاب المزارع السمكية يطعمونها حيوانات نافقة ويعرضوننا للأمراض

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:46 ص
أهالي بلقاس: أصحاب المزارع السمكية يطعمونها حيوانات نافقة ويعرضوننا للأمراض
أرشيفية
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سالى رضوان
 
أكد أهالى قرى الحفير التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، على قيام أصحاب المزارع السمكية بإطعام الأسماك مخلفات وحيوانات نافقة ويعرضون حياتهم للخطر.

وأكد محمد الغالى، أحد أهالى الدقهلية، أن ما يفعله أصحاب المزارع السمكية سبب كبير فى انتشار الأمراض بين المواطنين.

وأشار "الغالى" إلى نصحه لصاحب المزرعة وإرشاده إلى خطورة إطعام الأسماك لحيوانات نافقه فقرر أنه لا يبيعها بالدقهلية ولكن ببورسعيد، مشيرا إلى أن المواطنين سواء وفى النهاية جميعنا مصريين.

وقال تامر حافظ إن مايحدث بمزارع الأسماك بقرى الحفير والأمل كارثة حقيقية تحتاج إلى رقابة تامه حفاظا على حياة المواطنين، مشيرا إلى انتشار تلك الظاهرة بقرى 21، و30 الحفير.

وأشار "حافظ"، إلى أن المزارع السمكية تستخدمت الحيوانات والطيور النافقة لإطعام الأسماك رغبة فى الكسب السريع وتوفير ثمن الأعلاف.

فيما أكد مصدر بصحة الدقهلية على تشكيل لجنة من مديرية الصحة ومجلس مدينة بلقاس ومديرية الطب البيطرى لفحص المزارع المشار إليها، وفى حالة ثبوت مخالفة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
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