"التخطيط": 30 خدمة يحصل عليها المواطن بـ"الهاتف المحمول".. تعرف عليها



وأضاف "عبدالحفيظ" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة TEN الفضائية، أن هناك 13 خدمة يستطيع المواطن أن يقوم بها من خلال الهاتف المحمول الذي يمكسه بين يديه، وتم زيادتهم إلى 30 خدمة، منهم 18 خدمة محلية.



وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن هذه الخدمات، مثل رخص البناء، والهدم، وخدمات الأحوال المدنية مثل طلب بدل فاقد للبطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، والقيد العائلي، وخدمات مخالفة المرور، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري بإجمالي 30 خدمة، وهناك خدمات جديدة مقبلة، وسيكونوا 500 خدمة في 2020.

قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط، إن الاحصائيات تشير إلى وجود 40 مليون هاتف محمول، ولذلك يعتبرونهم 40 مليون مركز خدمة متنقل مع الأفراد، والمواطنين المصريين، ولابد من الاستفادة من ذلك.